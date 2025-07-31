Beşiktaş forvetini İtalya'da buldu!

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Beşiktaş forvetini İtalya'da buldu!

Tammy Abraham'ı kadrosuna katan ve Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş, bir santrfor takviyesi daha yapmak için harekete geçmişti. Kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Serie A'nın köklü ekibinde forma giyen golcü için görüşmelere başlarken istenen bonservis bedeli transferi zora soktu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından hücum gücünü artırmak adına transfer atağını hızlandırdı. Kara Kartal, rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i radarına aldı.

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BEŞİKTAŞ'TA ARTEM DOVBYK İÇİN BONSERVİS ENGELİ

İtalyan basınına göre Roma, Brighton'dan Evan Ferguson'u satın alma opsiyonuyla kiraladıktan sonra Dovbyk'i ikinci plana itti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü için devreye girdi. Roma'nın Dovbyk için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor.

Ancak, Beşiktaş'ın bu rakamı aşağı çekmek adına farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. Siyah beyazlı taraftarlar Artem Dovbyk ismiyle heyecanlandı.

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