Son dakika. Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 önde olduğu maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

Siyah beyazlılarda yönetim Valerien İsmael ile yollarını ayırma seçeneğini gündemine aldı.

Hatayspor'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan Siyah-beyazlılarda Fransız hocaya olan güven tükendi. Karşılaşma sonrası istifaya davet edilen Ismael için bu hafta yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Fransız teknik adam Valerien Ismael bu hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olmayacak.

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında da ıslıklanan 47 yaşındaki antrenör, sözleşme fesih bedelinin çok yüksek olmadığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ REDDETTİ

Valerien Ismael'i göndermek isteyen siyah beyazlılar ilk görüşmesini eski çalıştırıcısı Şenol Güneş ile gerçekleştirdiği gelen iddialar arasında.

Bu arada yönetim içerisinde bazı isimlerin de Şenol Güneş'e sıcak bakmadığı ifade edilirken, Spor Toto Süper Lig'in 12. Hafta mücadelesinde oynanacak olan Beşiktaş- Ümraniyespor maçında Valerien Ismael'in takımın başında olmayacağı bir başka iddia.

Kulübe yakın isimlere göre Beşiktaş yönetimi Perşembe günü Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklayacak.

İŞTE ADAYLAR:

Şenol Güneş

İlhan Palut

Sergen Yalçın

Mircea Lucescu

Rıza Çalımbay