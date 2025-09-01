Beşiktaş Futbol Okulu antrenörü evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar (43), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Sarılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşar'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.