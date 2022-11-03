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Başkan Çebi yemek verdi futbolculardan Galatasaray galibiyeti istedi

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir hamle geldi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 22:21
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Beşiktaş Futbol Takımı hafta sonu oynanacak derbi mücadelesi öncesinde futbol takımıyla yemekte buluştu

Başkan Çebi yemek verdi futbolculardan Galatasaray galibiyeti istedi
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Beşiktaş Futbol Takımı hafta sonu oynanacak derbi mücadelesi öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında derbi maçta cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekipte başkan Ahmet Nur Çebi, hafta sonu oynanacak mücadele öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar.

Başkan Cebi, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.

Öte yandan yemek organizasyonu fizyoterapist Cumhur Erol ve malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in doğum günlerinin kutlanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.


 

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