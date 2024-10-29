Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında galibiyete hasret kaldı. Son galibiyet golünü Talisca attı

Süper Lig’in 10. Haftasındaki dev derbide Galatasaray kendi evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Beşiktaş karşısında galibiyeti Davinson Sanchez ve Osimhen’in golleriyle elde etti. Beşiktaş’ın tek golünü ise Muçi attı.

Sarı kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini sürdürerek puanını 28’e yükseltti. Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini alarak 1 maç eksikle 20 puanda kaldı.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET KALDI

Ligdeki namağlup unvanını RAMS Park’ta bırakan Beşiktaş, Galatasaray’a karşı deplasmanda galibiyete hasret kaldı. Siyah beyazlılar, Galatasaray deplasmanındaki son galibiyeti 21017 yılında Talisca’nın tek golüyle aldı. Siyah beyazlılar bu maçtan sonra çıktığı 8 Galatasaray deplasmanını kazanamayarak sadece 1 beraberlik alabildi.