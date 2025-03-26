Beşiktaş-Galatasaray derbisi için kritik karar yolda! İşte Hacıosmanoğlu’nun tavrı

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine sayılı günler kala hakem tartışması devam ediyor. Dev maçı yerli mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş, yabancı hakem olması için ısrarını sürdürürken Galatasaray cephesinden ise konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

TFF’den çıkması merakla beklenen karar dün yapılan toplantıda da alınmadı. TFF yönetimi, kararı Başkan Hacıosmanoğlu’na bıraktı. Edinilen bilgilere göre Hacıosmanoğlu ise tavrını yerli hakemden yana kullanmayı düşünüyor. Hacısomanoğlu’nun sezonun geri kalan periyodunda maçları yerli hakemin yönetmesini istiyor. Çünkü yabancı hakem kararının alınması durumunda oldukça fazla hakem bulunması gerekiyor.

TFF yönetimi, yabancı hakem temini konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşündüğü için bu konuda oldukça çekinceli davranıyor. Ancak yönetimden bazı isimlerin yabancı hakem yönünde ısrarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Yönetimin, sadece Beşiktaş-Galatasaray maçı için değil sezonun kalan bölümünde de tavrını yerli hakemden yana kullanması bekleniyor. Öte yandan yerli hakem kararının çıkması durumunda Beşiktaş’ın nasıl bir tavır takınacağı belirsizliğini koruyor.