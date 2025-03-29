Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

Beşiktaş-Galatasaray maçını Bein Sports ekranlarında Yalçın Çetin anlatacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

OSIMHEN'İ EMİRHAN TUTACAK

Solskjaer Victor Osimhen’i durdurma görevini Emirhan Topçu’ya verdi. Norveli teknik adam genç stoperden maç boyu Osimhen’i marke etmesini ve Nijeryalı golcüye göz açtırmamasını istedi.

MORATA SAHADA

Okan Buruk Antalyaspor 11'in bozmayacak ve Morata'ya forvet arkasında yer verecek. Dries Mertens yedek oyuncular arasında yer alacak.

SERDAL ADALI BAŞARILAR DİLEDİ

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi tesisleri Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne kapandı. Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüştü ve futbolculara başarılar diledi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Fernandes, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ SON MAÇLARI KAYBETTİ

Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.

TÜPRAŞ STADI'NDA GALATASARAY 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla yaşadı.