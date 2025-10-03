Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak.
RAMS Park'ta, 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.