Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. TFF, hakem tercihini yerli bir isimden yana kullanırken kritik mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi haftalarca hakem tartışması yaşandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi sonrası Beşiktaş da kendilerinin oynayacağı derbi mücadelelerini yabancı hakemin yönetmesini istedi. Siyah beyazlı yönetim Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi için resmen başvuruda bulundu.

Gelen kulis bilgilerinde ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yerli hakemden yana tavrını koyduğu belirtiliyordu.

Öte yandan TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı’nın istifası da derbiyi yerli hakemin yöneteceği yönündeki beklentileri artırdı.

Kazancı’nın istifası sonrası TFF merakla beklenen kararı açıkladı. Cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakem yönetecek. Maçı yönetecek hakemin Yasin Kol olduğu açıklandı.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

TFF’nin yaptığı hakem açıklaması sonrası Beşiktaş’ın tavrı merakla bekleniyor.

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