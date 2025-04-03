Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için sürpriz karar: TFF resmen açıkladı

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için sürpriz karar: TFF resmen açıkladı

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ettiği derbiyi yöneten hakem Yasin Kol için sürpriz bir karar çıktı. TFF, Yasin Kol için kimsenin beklemediği kararı açıkladı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesine yabancı hakem tartışmaları damga vurmuştu.

TFF, yabancı hakem talebini reddetmiş ve maça Yasin Kol atanmıştı. Kol'a bu hafta sürpriz bir maç verildi.

MHK, geçen hafta derbiyi yöneten Yasin Kol'u bu hafta 1. Lig maçına atadı. Kol, 1. Lig'de oynanacak kritik Karagümrük-Erzurumspor maçında düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Kemal Mavi yapacak.

1. Lig'de Karagümrük 56 puanla 2, Erzurumspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.

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