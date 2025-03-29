Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu. Derbinin VAR hakem görevini Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit üstlenecek.

Süper Lig'in 29. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. MHK, bu akşam oynanacak dev maçın VAR hakemini açıkladı.

DEV DERBİDE VAR KOLTUĞUNA PAWEL PSKİT OTURACAK

MHK'den yapılan açıklamada, Beşiktaş-Galatasaray derbinde VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit'in görev alacağı duyuruldu. Karşılaşmada AVAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. Dev derbide orta hakem olarak ise Yasin Kol düdük çalacak.

Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam (29 Mart) Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Son Haberler
Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı
Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı
İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde
İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde
Mor ve Ötesi’nden İzmir'de unutulmaz bir konser
Mor ve Ötesi’nden İzmir'de unutulmaz bir konser
4 yıldır aranıyordu! Çamaşır makinesinin altında ‘suç tüneli’
4 yıldır aranıyordu! Çamaşır makinesinin altında ‘suç tüneli’
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın acı günü
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın acı günü