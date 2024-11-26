Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 28 Kasım'da kritik maçlara çıkacak. UEFA karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı Rumen hakem Horatio Fesnic yönetecek. Beşiktaş'ın Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da tarafsın sahada kozlarını paylaşacağı mücadelede ise İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a konuk olacağı mücadelede ise Alman Sascha Stegemann görev alacak.

Öte yandan dün açıklandığı üzere, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir’in, Moldova ekibi Petrocub ile sahasında oynayacağı müsabakayı Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray ve Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv karşılaşmaları, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Slavia Prag deplasmanına çıkacağı mücadelede ise ilk düdük yine aynı gün saat 23:00'te çalacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile sahasında oynayacak olan Başakşehir'in karşılaşması ise 27 Kasım Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.