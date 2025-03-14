Beşiktaş-Galatasaray maçı için 3 hakem öne çıktı: Yabancı hakem olacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Beşiktaş-Galatasaray maçı için 3 hakem öne çıktı: Yabancı hakem olacak mı?

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda yeni bir haber gündeme geldi. Kritik maçı yönetmesi beklenen 3 adayın öne çıktığı belirtiliyor.

Süper Lig’de Galatasaray-Fenerbahçe maçında yabancı hakemin görev alması sonrası başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere çok sayıda Süper Lig kulübü kendi maçlarında da yabancı hakemin görev almasını istedi.

Beşiktaş ve Trabzonspor, özellikle kendi oynayacakları derbi maçları için yabancı hakem isterken siyah beyazlı yönetim konuyla ilgili TFF’ye resmen başvuru yaptı. Ancak Federasyon’dan konuyla ilgili bir yanıt henüz gelmedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada yabancı hakem konusunda henüz bir karar almadıklarını belirtse de kulislerden gelen haberlere göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yerli hakemin görev alması bekleniyor.

Sabah’ın son haberine göre kritik maçta yüzde 99 ihtimalle Türk hakem görev alacak. Hatta merakla beklenen derbi için 3 adayın olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek adayların Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan olduğu belirtildi.

TFF'nin Galatasaray maçında yabancı hakem talebine karşın henüz dönüş yapmadığı Beşiktaş'ın, Türk hakem kararı resmileşirse tavrının nasıl olacağı merak konusu.

Son Haberler
Solunum hastalarına ilaçsız çözümler! Doğal ve etkili
Solunum hastalarına ilaçsız çözümler! Doğal ve etkili
Araçlara alkolmetre geliyor. Şartları açıklandı sürücüler dikkat. Resmi Gazete'de yayımlandı
Araçlara alkolmetre geliyor. Şartları açıklandı sürücüler dikkat. Resmi Gazete'de yayımlandı
Jandarmadaki cinsel ilişki skandalında ikinci perde: Meslektaşının eşini takip ve taciz iddiası!
Jandarmadaki cinsel ilişki skandalında ikinci perde: Meslektaşının eşini takip ve taciz iddiası!
Kadın milli boksörler fırtına gibi esiyor: 6 madalya şimdiden garanti
Kadın milli boksörler fırtına gibi esiyor: 6 madalya şimdiden garanti
Hem meslek öğreniyorlar hem üretiyorlar! Onlar için büyük umut
Hem meslek öğreniyorlar hem üretiyorlar! Onlar için büyük umut