Beşiktaş-Galatasaray maçında yabancı hakem düdük çalacak mı? İşte son durum

Süper Lig’in 29. Haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray’ı konuk edecek. Son 2 hafta üst üste kaybeden Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve sezonu üçüncü sırada bitirme iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumayı amaçlıyor.

Kritik derbi mücadelesi öncesinde hakem tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray’ın Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı derbi mücadelesini yabancı hakemin yönetmesi sonrası sezonun geri kalanındaki derbi maçlarında aynı uygulamanın yapılması isteniyor. TFF’nin yabancı hakem açıklaması sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kendilerinin oynayacağı derbi maçlarında da yabancı hakemin görev almasını istedi. Hatta siyah beyazlı yönetim TFF’ye resmen başvuruda bulundu.

HACIOSMANOĞLU YERLİ HAKEM İSTİYOR

Ancak kulislerde dolaşan iddialar özellikle Beşiktaş cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Buna göre TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Beşiktaş-Galatasaray maçında yerli hakemin görev almasını istiyor. Ancak TFF yönetiminde çoğunluk tavrını yabancı hakemden yana koydu. Gelen son haberlere göre TFF yönetimi bugün yapacağı toplantıda derbide yabancı hakemin görev alıp almayacağı konusunu karara bağlayacak.

BEŞİKTAŞ’TAN SERT AÇIKLAMA

Öte yandan Beşiktaş cephesinden dün sert bir açıklama geldi. Açıklamada derbi maçında yerli hakemin atanacağı yönünde duyumlar aldıkları belirtilirken bu durumun adalete gölge düşüreceğinin altı çizildi. Açıklamada yabancı hakemin tüm kritik maçlarda görev alması gerektiği vurgulanırken şu ifadeler yer aldı:

“Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!”