Beşiktaş-Galatasaray maçında yabancı hakem olacak mı? TFF kulislerinden flaş bilgi sızdı

Süper Lig’de yabancı hakem tartışmaları Beşiktaş-Galatasaray derbisinin yaklaşması ile birlikte alevlenerek devam ediyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasının ardından Beşiktaş ve Trabzonspor da kendi maçlarında yabancı hakemin görev almasını istedi.

TFF, Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı son açıklamada derbi için henüz bir karar almadıklarını söylemişti. Öte yandan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise “Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir” şeklinde konuştu.

TFF KULİSLERİNDEN FLAŞ BİLGİ SIZDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre TFF kulislerinden flaş bilgi sızdı. Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş- Galatasaray maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi.

29 Mart'taki maçta yüzde 90 Türk bir isim görev yapacak ve ayrıca sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulama devam edecek. Merkez Hakem Kurulu'nun düşüncesinin de bu yönde olduğu kaydedildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Vincic’in görev alması sonrası Beşiktaş, TFF’ye resmi başvuru yaparak yabancı hakem talebinde bulundu. Ancak federasyondan resmi bir yanıt gelmedi.