Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek? Kulislerde öne çıkan bir isim var

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek? Kulislerde öne çıkan bir isim var

Milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem tartışmaları devam ediyor. Derbiyi yerli mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği belirsizliğini korurken kulislerde konuşulan bir numaralı isim ortaya çıktı.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini kimin yöneteceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş’ın yabancı hakem talebine rağmen TFF’den henüz net bir yanıt gelmedi. Derbi için hakem tartışmaları devam ederken kulislerden yeni bilgiler geldi.

Sabah’ta yer alan habere göre, dev maç için konuşulan hakemlerin başında Halil Umut Meler geliyor. TFF’nin hakem kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

ÇOĞUNLUK YABANCI HAKEMDEN YANA

Öte yandan kulislerden gelen bilgilere göre TFF yönetiminde çoğunluk, tavrını yabancı hakemden yana kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ona destek veren bir kısım yönetici, yerli hakemden yana. Yönetimin büyük çoğunluğuysa yabancı hakem istiyor.

Geçen cuma günü iftardan sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında yine bu konu tartışmaya açıldı. Başkan ve bazı yöneticiler "Yerli", büyük bir çoğunluk ise "Yabancı"dan yana oy kullandı. Sadece bir yönetici çekimser kaldı.

Beşiktaş tarafı, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın. Talebimiz karşılık bulsun" mesajını Riva'ya iletti.

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