Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetecek hakemin ismi öne çıkıyor

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Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetecek hakemin ismi öne çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında karşılaşacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için bir hakemin ismi öne çıktı.

29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oluyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetmesi için Yasin Kol'un ismi ön plana çıkıyor.

Hakem Yasin Kol son olarak Alanyaspor - Galatasaray maçında düdük çalmış sarı kırmızılı takıma 7 sarı ve 1 kırmızı kart göstermişti.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTİYOR

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılacak olan derbi maçlarından yabancı hakem istediğini bildirmişti.

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