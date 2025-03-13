Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetecek hakemin ismi öne çıkıyor

29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oluyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetmesi için Yasin Kol'un ismi ön plana çıkıyor.

Hakem Yasin Kol son olarak Alanyaspor - Galatasaray maçında düdük çalmış sarı kırmızılı takıma 7 sarı ve 1 kırmızı kart göstermişti.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTİYOR

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılacak olan derbi maçlarından yabancı hakem istediğini bildirmişti.