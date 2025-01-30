Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe turu geçerse UEFA’dan kaç para kazanacak?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece kritik maçlara çıkacak. Galatasaray kazanması durumunda son 16 turuna direkt yükselecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise maçlarını kazanmaları durumunda play off oynama hakkı kazanacak.

Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden 3 takımın turu geçmesi durumunda UEFA’dan kazanacağı para merak konusu oldu.

Galatasaray şu ana kadar UEFA'dan 17 milyon 518 bin euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar bu akşamki maç sonrası ilk 8'de yer alması halinde 600 bin euro, son 16 turuna kalacağı için ise 1.75 milyon euro daha kazanacak.

Fenerbahçe ise şimdiye kadar UEFA'dan 13 milyon 899 bin euro kazandı. Fenerahçe, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kazanacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi durumunda kasasına 1 milyon 750 bin euro daha koyacak.

Beşiktaş da şu ana dek UEFA'dan 10 milyon 630 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kasasına koyacak. Beşiktaş, play-off turunu geçmesi halinde 1 milyon 750 bin euro daha kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro para ödülü veriliyor.