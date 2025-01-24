Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da tur atlama şansları ortaya çıktı

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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da tur atlama şansları ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın üst tura çıkma hayalleri son maça kaldı. Temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri yapılan bir araştırma ile ortaya çıktı.

Avrupa Ligi'nin 7. haftası dün oynanan maçların ardından tamamlandı. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nin lig aşaması gelecek hafta oynanacak maçlarla sona erecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerken Fenerbahçe, Lyon maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla kulüplerin lig aşamasını nerede bitireceğiyle ilgili bir simülasyon yapıldı.

Football Meets Data tarafından hazırlanan tabloda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları tahmin edildi.

Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için belirlenen ihtimaller şöyle:

Galatasaray

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İlk 8: Yüzde 39
İlk 24: Yüzde 100
9-16: Yüzde 61
17-24: Yüzde 0.1

Fenerbahçe

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İlk 24: Yüzde 69
9-16: Yüzde 15
17-24: Yüzde 54

Beşiktaş

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İlk 24: Yüzde 43
9-16: Yüzde 21
7-24: Yüzde 40

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