Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da tur atlama şansları ortaya çıktı

Avrupa Ligi'nin 7. haftası dün oynanan maçların ardından tamamlandı. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nin lig aşaması gelecek hafta oynanacak maçlarla sona erecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerken Fenerbahçe, Lyon maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla kulüplerin lig aşamasını nerede bitireceğiyle ilgili bir simülasyon yapıldı.

Football Meets Data tarafından hazırlanan tabloda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları tahmin edildi.

Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için belirlenen ihtimaller şöyle:

Galatasaray

İlk 8: Yüzde 39

İlk 24: Yüzde 100

9-16: Yüzde 61

17-24: Yüzde 0.1

Fenerbahçe

İlk 24: Yüzde 69

9-16: Yüzde 15

17-24: Yüzde 54

Beşiktaş

İlk 24: Yüzde 43

9-16: Yüzde 21

7-24: Yüzde 40