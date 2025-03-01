Beşiktaş Galatasaray’ı geriden gelerek mağlup etti

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Beşiktaş Galatasaray’ı geriden gelerek mağlup etti

U19 Elit Ligi’nde derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

U19 Elit Ligi'nde Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri 22. dakikada Taha Cebeci ve 53. dakikada Çağrı Balta'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini; 60. dakikada Yusuf Can Calayır, 71. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 73. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş U19, U 19 Elit Ligi'nde 58 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray U19 ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

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