Beşiktaş Galatasaray’ı geriden gelerek mağlup etti

U19 Elit Ligi'nde Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın golleri 22. dakikada Taha Cebeci ve 53. dakikada Çağrı Balta'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini; 60. dakikada Yusuf Can Calayır, 71. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 73. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş U19, U 19 Elit Ligi'nde 58 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray U19 ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
U19 Elit Ligi'nde Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.