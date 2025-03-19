Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti ve Dörtlü Final'e kaldı

Kaynak: AA
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti ve Dörtlü Final'e kaldı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 yenip kupada adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, kupada adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Beşiktaş BOA, finale yükselmek için yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ BOA 81 GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG 67

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Seda Esen

Beşiktaş BOA: Winterburn 10, Peterson 17, Fagbenle 27, Elif Bayram 9, Krajisnik 7, Özge Özışık 11, Hatice Pelin Gülçelik, Ceyda Conker, Gizem Başaran Turan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 19, Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 2, Li 4, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 8, Ji-Su Park 2, Derin Erdoğan 13, Ayşe Cora 2

1. Periyot: 17-16

Devre: 41-33

3. Periyot: 61-47

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