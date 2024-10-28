Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'ın derbi paylaşımları olay oldu

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Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'ın derbi paylaşımları olay oldu

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'dan maç bitiminde göndermeli Siyah Beyazlıları kızdıracak iki paylaşım geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray Beşilktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Sarı-Kırmızılılar tarafından göndermeli bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sağlamlaştırdı. Beşiktaş bu karşılaşma ile ligdeki ilk yenilgisini alırken Galatasaray ise ligdeki tek namağlup takım oldu.

"NAĞMAĞLUP TAKIM YOKTUR..."

Galatasaray'dan galibiyetle biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımı geldi. Ardından dikkat çeken ikinci bir paylaşım geldi.

TAHTERAVALLİ GÖNDERMELİ İKİNCİ PAYLAŞIM

Galataray'dan dikkat çeken ilk paylaşımın devamı da geldi. Galatdasaray bu kez Beşiktaş'ın simgesi 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir görsel paylaştı. Tahteravallinin diğer kefesinde ise bir aslan vardı. Takım paylaşıma 'İletelim Türkiye'yi Cimbombom diye!' yazdı.

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