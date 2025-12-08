Trendyol Süper Lig’de 15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Gaziantep FK’yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf 7. dakikada Bayo’nun attığı golle Gaziantep FK oldu. Erken yediği golün şokunu atlatan Beşiktaş 35’te El Bilal Toure ile cevap vererek skoru eşitledi.

Devreye 1-1’lik beraberlikle girilirken Gaziantep FK’da 66’ıncı dakikada yeniden sahneye çıkan Bayo, Dolmabahçe’de takımını bir kez daha öne geçirdi.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Tammy Abraham bu golden 4 dakika sonra durumu 2-2’ye getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta başka gol sesi çıkmadı ve 2-2’lik beraberlikle puanlar bölüşüldü.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25’e yükseltirken Gaziantep FK ise 23 puana ulaştı.