Beşiktaş - Gaziantep FK 1 - 0

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - Gaziantep FK 1 - 0

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Immobile'nin kafa pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva, savunmada Viana'yı geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Immobile, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı sol tarafından Kozlowski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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