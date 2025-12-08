Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.
Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal.
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip Talha, Abena, Arda, Kevin, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.
BEŞİKTAŞ TOPARLANMA SİNYALLERİ VERDİ
Ligde 24 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı performansına rağmen son 3 maçta topladığı 7 puanla toparlanma sinyali verdi.
Antalyaspor ve Karagümrük deplasmanlarında 3’er puan alan Beşiktaş, sahasında ise Samsunspor’la berabere kalmıştı.
DOLMABAHÇE’DE KÖTÜ SERİSİ
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetti.
Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye yenilen siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısında da üstünlüğünü koruyamayarak 1-1’e razı oldu.
Sergen Yalçın’ın ekibi bu kez taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor.
GAZİANTEP FK FORMDA GELİYOR
Gaziantep FK ise ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puanda bulunuyor.
Burak Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetmedi (3G 2B) ve son 3 dış saha karşılaşmasını gol yemeden tamamladı.
REKABET TARİHİNDE DENGELİ TABLO
İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 12 kez karşılaştı.
Beşiktaş bu maçlarda 5 galibiyet alırken Gaziantep FK’nin 4 galibiyeti bulunuyor.
Siyah-beyazlılar Dolmabahçe’de üstün taraf: Evindeki 6 maçın 5’ini kazanan Beşiktaş, sadece bir kez mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ OPTA VERİLERİ
-Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantep FK’ye karşı en yüksek mağlubiyet yüzdelerinden birine sahip (%36).
-Gaziantep FK, son iki İstanbul deplasmanını kazandı ancak lig tarihinde üçte üç yapamadı.
-Beşiktaş’ın son 8 golünün 4’ünde El Bilal Toure’nin doğrudan katkısı var.
-Vaclav Cerny ve Alexandru Maxim, bu sezon ligin en çok asist yapan isimleri arasında (5’er asist).
-Bayo, son üç maçta çektiği 6 şutun 3’ünü gole çevirdi.