Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip Talha, Abena, Arda, Kevin, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

BEŞİKTAŞ TOPARLANMA SİNYALLERİ VERDİ

Ligde 24 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı performansına rağmen son 3 maçta topladığı 7 puanla toparlanma sinyali verdi.

Antalyaspor ve Karagümrük deplasmanlarında 3’er puan alan Beşiktaş, sahasında ise Samsunspor’la berabere kalmıştı.

DOLMABAHÇE’DE KÖTÜ SERİSİ

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetti.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye yenilen siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısında da üstünlüğünü koruyamayarak 1-1’e razı oldu.

Sergen Yalçın’ın ekibi bu kez taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

GAZİANTEP FK FORMDA GELİYOR

Gaziantep FK ise ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puanda bulunuyor.

Burak Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetmedi (3G 2B) ve son 3 dış saha karşılaşmasını gol yemeden tamamladı.

REKABET TARİHİNDE DENGELİ TABLO

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 12 kez karşılaştı.

Beşiktaş bu maçlarda 5 galibiyet alırken Gaziantep FK’nin 4 galibiyeti bulunuyor.

Siyah-beyazlılar Dolmabahçe’de üstün taraf: Evindeki 6 maçın 5’ini kazanan Beşiktaş, sadece bir kez mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ OPTA VERİLERİ

-Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantep FK’ye karşı en yüksek mağlubiyet yüzdelerinden birine sahip (%36).

-Gaziantep FK, son iki İstanbul deplasmanını kazandı ancak lig tarihinde üçte üç yapamadı.

-Beşiktaş’ın son 8 golünün 4’ünde El Bilal Toure’nin doğrudan katkısı var.

-Vaclav Cerny ve Alexandru Maxim, bu sezon ligin en çok asist yapan isimleri arasında (5’er asist).

-Bayo, son üç maçta çektiği 6 şutun 3’ünü gole çevirdi.