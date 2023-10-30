Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK engelini 2 golle aştı. İşte maçın tüm fotoğrafları...

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 2

Karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3 puanın sahibi oldu.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 3

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 4

Kartal'da 86. dakikada Hadziahmetovic kırmızı kart görürken, 90+3'te de Furkan Soyalp Gaziantep FK'yı 10 kişi bıraktı.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 5

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaptı ve 4. sırada yer buldu. Gaziantep FK ise 9 puanla 16. sırada yer aldı.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 6

İşte maçın tüm kareleri...

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 49
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 50
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 59
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 60
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 61
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 63
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 69
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 70
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 71
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 73
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 74
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 76
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 77
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 80
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler oldu? 90
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