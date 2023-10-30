Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK engelini 2 golle aştı. İşte maçın tüm fotoğrafları...

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 2

Karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3 puanın sahibi oldu.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 3

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 4

Kartal'da 86. dakikada Hadziahmetovic kırmızı kart görürken, 90+3'te de Furkan Soyalp Gaziantep FK'yı 10 kişi bıraktı.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 5

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaptı ve 4. sırada yer buldu. Gaziantep FK ise 9 puanla 16. sırada yer aldı.

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 6

İşte maçın tüm kareleri...

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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 7
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 8
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 9
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 10
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 15
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 16
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 17
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 18
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 20
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 23
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 25
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 26
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 27
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 28
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 29
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 30
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 31
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 32
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 33
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 34
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 35
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 36
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 37
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 38
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 39
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 40
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 41
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 42
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 43
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 44
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 45
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 46
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 47
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 48
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 49
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 50
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 51
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 52
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 53
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 54
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 55
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 56
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 57
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 58
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 59
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 60
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 61
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 62
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 63
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 64
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 65
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 66
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 67
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 68
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 69
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 70
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 71
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 72
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 73
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 74
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 75
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 76
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 77
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 78
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 79
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 80
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 81
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 82
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 83
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 84
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 85
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 86
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 87
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 88
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 89
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 90
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 91
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 92
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 93
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 94
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 95
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 96
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 97
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Beşiktaş Gaziantep maçında neler olmadı ki... 110
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