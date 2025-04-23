Beşiktaş, Gedson Fernandes için yeşil ışık yaktı: İşte beklenen bonservis

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bankalar Birliği anlaşmasından mayıs ayında çıkılacağını açıklamıştı. Bu sayede Beşiktaş'ın gelirleri direkt kulübün kasasına girecek.



Devre arasında Gedson Fernandes için Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon avroluk teklif hem az bulunması hem de gelirin kulübe fayda sağlayamaması sebebiyle reddedilmişti. Ancak Bankalar Birliği'nden çıkılmasıyla birlikte Gedson Fernandes'e yol görünecek.



30 MİLYON EURO'YA KULÜPTEN AYRILABİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, siyah beyazlı yönetim, Portekizli yıldız oyuncunun transferine kapıyı aralarken bir de şart koştu. Gedson 30 milyon avroluk teklif getirmesi halinde kulüpten ayrılabilecek.



Portekizli yıldızın satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si anlaşma gereği önceki kulübü Benfica'ya gidecek. Rus kulüplerinin yanı sıra Arap takımlarının da Gedson'a olan ilgisi yönetimin iştahını kabartıyor.



Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen Gedson, Beşiktaş'tan kazandığı 2,5 milyon avro civarında bir ücrete yeni bir maceraya sıcak bakıyor.