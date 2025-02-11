Beşiktaş Gedson için istediği bonservisi belirledi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e Rusya başta olmak üzere ilgi devam ediyor. Sezon başında Zenit'in ciddi şekilde girişimlerde bulunduğu Gedson'a bu kez Spartak Moskova talip oldu. 26 yaşındaki futbolcu için nabız yoklansa da henüz Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin olmadığı bildirildi.



Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi ise ayrılık gerçekleşecekse 20 milyon Euro ve üzerinde bonservis bedeliyle gerçekleşmesini hedefliyor. Beşiktaş yönetimi, bu noktada Benfica ile de önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor.



BONSERVİS BEDELİNİN %50'Sİ BENFICA'YA



Portekiz ekibi ile yapılan anlaşma gereği, Gedson'un bonservis bedelinin yüzde 50'si Benfica'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, bu nedenle Benfica ile Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservis payını almak için de girişimlere başlayacak. Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibi ile yapacağı pazarlıklarda anlaşma sağlayıp Gedson'un olası satışında bonservis gelirinin tamamını kasaya koymayı hedefliyor.