Beşiktaş Gedson için planını yaptı: Önce Benfica ile görüşecekler

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes’e Rus kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Sezon başında gelen ciddi teklife rağmen transfer gerçekleşmemişti ancak Spartak Moskova ve Zenit’in yeniden devreye girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre siyah beyazlı yönetim Portekizli yıldız için kararını verdi. Siyah beyazlı yönetim Gedson’un bonservisinin tamamını almak için harekete geçmeyi planlıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Portekizli oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalacağı kesinleşti. Rusya’da ara transfer dönemi 20 Şubat’a kadar devam etmesine rağmen yönetimin teklifleri sezon sonu değerlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş, eğer Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını alamazsa yıldız oyuncudan kazanılacak bonservisin yarısını Benfica’ya ödemek durumunda kalacak. Beşiktaş yönetimi Gedson’un transferinden en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.