Beşiktaş Gedson için rekor bonservis istiyor: İtalyan devi talip oldu

Beşiktaş, Gedson Fernandes için ara transfer döneminde Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddetmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Portekizli yıldızın peşine bu kez Milan düştü. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için 30 milyon euroluk bonservis talebi olduğu belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Gedson Fernandes için Benfica'nın elinde bulunan bonservisten yüzde 50 pay hakkını da almak için görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan'ın yaz transfer döneminde Gedson Fernandes için resmi teklif yapabileceği belirtildi.

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.