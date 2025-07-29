Beşiktaş Gedson'u KAP'a bildirdi: 10 milyon Euro!

Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya satmaya hazırlanan Beşiktaş oyuncunun transfer sözleşmesinde yer alan madde gereği yüzde 50 hakkını Benfica'dan satın aldığını duyurdu.

Kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Portekiz ekibine Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservis hakkı için 10 milyon Euro ödendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; ''Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.'' maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."