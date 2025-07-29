Beşiktaş Gedson'un yerine yıldız oyuncuyu resmen istedi!

Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Beşiktaş'ta sıcak tranfer gelişmeleri yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ

Benfica'dan Gedson Fernandes'in tüm haklarını 10 milyon Euro karşılığında satın alan Beşiktaş yıldız oyuncuyu Rus ekibi Spartak Moskova'ya bonservisiyle göndermeye hazırlanıyor.

KAP'a Gedson'un transferi konusunda Spartak Moskova ile resmi görüşmelere başladığını bildiren siyah beyazlı kulübün kısa süre içerisinde anlaşma detaylarını da açıklaması bekleniyor.

GEDSON YERİNE HEDEF KESSIE

İstanbul'dan ayrılarak Moskova'ya doğru yola çıkan Gedson Fernandes'in yerini doldurmak için harekete geçen Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız isim belli oldu.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Merih Demiral'in de formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile temasa geçerek Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessi'nin durumunu sordu.

KESSIE AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEK İSTİYOR

Avrupa futboluna geri dönmek isteyen Franck Kessie'nin bu yaz döneminde takımdan ayrılması gündemdeydi.

Al Ahli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Kessie için fiyat soruşturması yapan Beşiktaş bu hamlenin ardından gelecek cevaba göre resmi teklifte bulunarak pazarlık sürecini başlatacak.

TECRÜBELİ YILDIZIN PERFORMANSI

Daha önce Milan ve Barcelona gibi önemli kulüplerin formasını giyen 28 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyle 44 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kessie Al Ahli'nin Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Kawasaki Frontale'i 2-0 yenerek kupaya uzandığı final maçında fileleri havalandırarak tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.