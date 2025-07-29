Beşiktaş geleceğe yatırım olarak transfer etmişti! Takımdan ayrılıyor

Brezilya Serie A ekiplerinden Fortaleza, Beşiktaş'ın Ekvadorlu genç oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fortaleza, teknik direktör Renato Paiva'nın talebi doğrultusunda 19 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.

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KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR

Fortaleza'nın ilgisine sıcak bakan Keny Arroyo, transfer görüşmeleri için Beşiktaş'la iletişime geçilmesine onay verdi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu, Brezilya'ya transfer olma fikrine olumlu yaklaşıyor.

Beşiktaş, Haziran 2024'te Arroyo'nun bonservisinin %50'si için Independiente del Valle'ye 6.5 milyon Euro (yaklaşık 42.1 milyon TL) ödemişti.

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