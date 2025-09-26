Beşiktaş geleceğin yıldızlarını duyurdu: 4 imza birden!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, altyapısından yetişen 4 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan geleceğe yönelik bir dikkat çeken bir hamle geldi. Siyah beyazlı kulüp, Beşiktaş Futbol Akademisi'nde forma giyen 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ 4 OYUNCUYLA 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız; Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği sporcularımıza yeni dönemde başarılar diledi." denildi.

