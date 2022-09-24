Beşiktaş genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.
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