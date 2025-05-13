Beşiktaş genç yatırımlarına devam ediyor: 20’lik yıldızla görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta 2024 Aralık ayında Serdal Adalı yönetimin göreve gelmesinin ardından değişen transfer politikası bu yaz döneminde de sürdürülmeye devam edecek.

Kış transfer döneminde 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo’yu 5,67 milyon euroya, 20 yaşındaki Elan Ricardo’yu 1,94 milyon euroya transfer eden Siyah-Beyazlılar bir yıldız adayını daha kadrosuna katmaya yakın.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Slovakya takımlarından Dunajská Streda forması giyen 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Mahmudu Bajo için transfer görüşmelerine başladı. Dunajska Streda Sportif Direktörü'nün geçtiğimiz günlerde Mahmudu Bajo transferinin detaylarını görüşmek üzere İstanbul’a gelerek Beşiktaşlı yetkililerle bir araya geldiği bildirildi. Haberde, Gambiyalı orta saha oyuncusu için iki kulüp arasında konuşulan bonservis bedelinin yaklaşık 2.7 milyon Euro olduğu aktarıldı.

1.85 boyundaki Gambiyalı ön libero oyuncusu bu sezon takımıyla 32 maçta 2 bin 555 dakika süre aldı.