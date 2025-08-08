Beşiktaş genç yeteneği Sırp ekibine kiraladı

Beşiktaş altyapısından yetişerek geçtiğimiz sezon ilk kez A Takım forması giyen genç kanat oyuncusu Arda Kılıç yeni sezonda Sırp ekibi Novi Pazar'a kiralandı. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla toplam 4 maçta toplam 119 dakika süre alan 20 yaşındaki yıldız adayının transferi kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar’a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.