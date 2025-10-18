Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Beşiktaş maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Cerny, Cengiz Ünder, Abraham ilk 11'iyle başlayacak.

Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder, ilk kez bir maça 11'de çıkacak.

Gençlerbirliği ise mücadeleye Erhan, Hanousek, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan ve Niang'la başlayacak.

4 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ve Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 94 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar 9 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş attığı 153 gole karşılık kalesinde 64 gol gördü.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.