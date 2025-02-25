Beşiktaş geri döndü

Beşiktaş’ta güzel şeyler olmaya yüzler gülmeye başladı. Lig de üst üste 3’üncü galibiyetini alarak yukarıya tırmanışı devam ettiriyor.. Ligin iyi futbol oynayan, en az gol yiyen, hatta bu sezon kalesinde en fazla 2 gol gören Eyüpspor’u 3-1 yendi. Aldığı bu galibiyetle Eyüpspor’un 1 puan üstüne çıkarak 4.üncü sıraya yerleşti. Beşiktaşlı oyunculara sihirli bir el dokunmuş. Bu sihirli dokunuşun sahibi Ole Gunner Solskjaer. Geldiği günden itibaren pozitif enerjisi ve oyuncular ile kurduğu müthiş ilişki oyuncuların performanslarını olumlu yönde etkiledi. Sanki bu oyuncular yeni transfer olmuş gibi, inanılmaz oynuyorlar. Oyuncular mutlu, taraftar mutlu, yönetim mutlu, bütün mutluluklar bir araya gelince kaliteli futbol ve galibiyetler peş peşe geliyor. Eyüpspor maçında Beşiktaş belki de sezonun en iyi lig maçını oynadı. Maçın başında gelen golle geriye düşünce eyvah dedim. Maç gitti. Çünkü karşısında taş gibi Arda Turan ve takımı vardı. Eyüpspor lige yeni yükselmesine rağmen pozitif futbol oynayan, kolay kolay gol yemeyen bir takım. Bu sebeple eyvah demiştim. Beşiktaş öyle bir geri dönüş yaptı ki herkesi ters köşe yaptı, o kadar güzel futbol oynadı ki herkesi şaşırttı.

Beşiktaş’ta belirli oyuncular artan performansıyla ön plana çıkmaya başladı. Bu oyuncular başında Joao Mario gelmekte. Beşiktaş’a transfer olduktan sonra en çok eleştirilen isimlerin başında gelen yer alan Joao Mario’nun Ole Gunner Solskjaer ile birlikte gösterdiği performans dikkat çekiyor. Ole hoca gelmeden önce Beşiktaş’ta 2 asist üreten Portekizli, Norveçli teknik direktör yönetimde 3 gol atmayı başardı. Joao Mario attığı gollerin dışında oynadığı futbol ve takıma liderlik etmesi ile taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Sezona fırtına gibi giren, son zamanlarda mutsuz ve isteksiz görülen Rafa Silva da çok iyi oynamaya başladı. Eyüpspor maçının tartışmasız en iyisiydi. 1 gol 2 asist yaparak ‘ben yıldız futbolcuyum’ dedi. Çok özel bir oyuncu. İzlemekten son derece keyif alıyorum. Çok zeki ve kurnaz. Nereye koşacağını çok iyi seziyor. Patlayıcı gücü ve hızı lig deki oyuncuların çok üzerinde. Son maçlarda eski takım arkadaşı Joao Mario ile eski günler deki gibi harika bir uyum yakaladı. Bu uyum takıma pozitif yansıyor. Beşiktaş Norveçli teknik direktörüyle iyi bir takım olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Yeni transferler de takıma katkı sağlarsa tadından yenmez.