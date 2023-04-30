Beşiktaş geriden geldi. Galatasaray karşısında öne geçti

Dolmabahçe'de Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

Beşiktaş geriden geldi. Galatasaray karşısında öne geçti

Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide öne geçti.

Sergio Oliviera'dan topu kapan Hadziahmetovic, Muslera ile karşı karşıya kaldı.

Muslera'nın sağından topu ağlara yolladı.

58. dakikada Beşiktaş skoru 2-1'e getirmiş oldu.

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