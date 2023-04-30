Beşiktaş geriden geldi. Galatasaray karşısında öne geçti

Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide öne geçti.
Sergio Oliviera'dan topu kapan Hadziahmetovic, Muslera ile karşı karşıya kaldı.
Muslera'nın sağından topu ağlara yolladı.
58. dakikada Beşiktaş skoru 2-1'e getirmiş oldu.
Dolmabahçe'de Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.
Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide öne geçti.
Sergio Oliviera'dan topu kapan Hadziahmetovic, Muslera ile karşı karşıya kaldı.
Muslera'nın sağından topu ağlara yolladı.
58. dakikada Beşiktaş skoru 2-1'e getirmiş oldu.