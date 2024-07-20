Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu

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Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu

Beşiktaş Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçını 5-1'lik skorla kazanırken, 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu 2 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Beşiktaş, Slovenya kampı sırasındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaştı.

Giovanni van Bronckhorst’un yönetimindeki Beşiktaş, Sportplatz Lannach’ta oynanan mücadeleyi 5-1 kazandı.

Golleri, Mustafa Hekimoğlu (9 ve 12), Milot Rashica (20 ve 50) ve Rafa Silva (2) kaydetti.

Grazer AK’nın tek sayısını ise Michael Lang 3. dakikada attı.

Beşiktaş’ta maça ilk 11’de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, 20 dakikada 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

Ayrıca, Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı ve 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ın bir sonraki hazırlık maçı ise 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile olacak.

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