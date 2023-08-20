Beşiktaş golü erken buldu. Colley sahnede

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Emeka Eze, Abdoulay Diaby
MÜCADELE BAŞLADI
Beşiktaş-Pendikspor maçı hakemin düdüğüyle başladı.
MASUAKU DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş atağında topla buluşan Masuaku'nun orta-şut karışımı vuruşu üst direkten dışarı çıktı.
BEŞİKTAŞ GOLÜ ERKEN BULDU
Yandan kullanılan serbest vuruşta kafaya çıkan Omar Colley, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.