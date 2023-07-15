Beşiktaş golü yedi. Augsburg beraberliği yakaladı

Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Augsburg ile karşılaşıyor.

Siyah Beyazlılar, ilk yarının sonlarında 42. dakikada Muleka ile golü bulsa da 59. dakikada Cardona'nın golüne engel olamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.