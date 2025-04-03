Beşiktaş - Göztepe 1 - 3

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele ediyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Ersin Destanoğlu’nun uzun pasında defansın hatasında topu kapan Ernest Muçi’nin ceza sahası içi sol tarafından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
14. dakikada Gedson Fernandes’in ceza yayının sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu alan Ernest Muçi’nin ceza sahası içi solundan vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Koray Günter’in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Romulo’nun ceza sahası içine girer girmez topu kontrol edip vole vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
30. dakikada Rafa Silva’nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi’nin ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Tayyip Talha Sanuç’un, ceza yayında Juan’a yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha’ya son adam gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.
38. dakikada Romulo’nun ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
51.dakikada Romulo'nun kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.
61.dakikada Romulo'nun vuruşu Paulista'ya çarparak az farkla kornere çıktı.
67.dakikada Juan'ın çaprazdan vuruşu önce Ersin'in müdahalesi sonra direkten oyun alanına döndü.
79.dakikada Masuaku'nun elle dokunduğu topa verilen penaltı kararında Romulo topu ağlara gönderdi 2-1
81. dakikada Romulo Ersin'in üzerinden aşırttığı topla hat-trick yaparak skoru 3-1 yaptı.