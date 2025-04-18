Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Göztepe maçı için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

KAMP KADRDOSUNDA 6 EKSİK VAR

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kafilesi belli oldu. Son idmanda sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Onur Bulut kadroda yer almadı.

Onur Bulut'un yanı sıra Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi, Elan Ricardo ve Necip Uysal da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş’ın Göztepe maçı kadrosu şöyle: