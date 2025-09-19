Beşiktaş Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta Göztepe-Beşiktaş maçıyla başladı.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir’i mağlup eden Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Sezona iyi bir giriş yapan Göztepe ise alacağı 3 puanla üst sıralarda kalıcı olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

KRİTİK MAÇ KAPALI GİŞE OYNANIYOR

Gürsel Aksel Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham

GÖZTEPE 2-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Hakem Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle maça Göztepe başladı.

2' İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan! Vaclav Cerny'nin şutunda top üstten dışarı gitti.

4' GOL! Göztepe taç atışıyla Beşiktaş kalesinde karambol yarattı. Kale önünde topu önünde bulan Juan fileleri havalandırdı.

16' Sarı kart! Arda Okan, Demir Ege'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

18' GOL! Janderson kale çizgisine inerek içeri çevirdiği topa Arda Okan'ın dokunuşunun ardından arka direkte gelişine vuran Rhaldney farkı 2'ye çıkardı.