Beşiktaş-Göztepe 2-2. Dolmabahçe'de gol yağmuru

Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçında 1 puan alabilen Siyah beyazlılar, 13'üncü haftada Göztepe'yi konuk ediyor.
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İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-2 Göztepe
45' Rashica, sağ kanatta Juan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.
43' Göztepe'de Solet oyuna devam edemedi. Yerine Victor Hugo dahil oldu.
42' Al Musrati'nin sağ kanattan arka direğe açtığı ortada Masuaku gelişine sol ayağıyla bir şut denedi top yandan dışarı çıktı.
41' Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşuyla oyun yeniden hareketlendi.
32’ Gol… Beşiktaş 2-2 Göztepe (Taha)
19' Emirhan Topçu, orta sahanın solunda Matsuki'ye faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak.
15' Juan, sol kanattan topu taşıyarak yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert Günok topa sahip oldu.
12’ Gol… Beşiktaş 2-1 Göztepe (Bokele)
12' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Bokele kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
12' Solet, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Uduokhai topa müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Göztepe sağ kanattan korner kullanacak.
10’ Gol… Beşiktaş 2-0 Göztepe (Bokele) (KK)
10' Beşiktaş'ta Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak hücum kaleye koşu yapana Semih Kılıçsoy'a derin top attı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen kaleci Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı. Sonrasında top ağlarla buluştu.
3’ Gol… Beşiktaş 1-0 Göztepe (Semih)
2' Romulo'nun yay sağından sağ ayak üstüyle çektiği şut yandan dışarı gitti. Beşiktaş aut kullanacak.
1' Maç başladı.
Takımla çalışmalara başlayan İmmobile'nin kadroda olacağı maçta, Muçi sakatlığı nedeniyle forma giymiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo