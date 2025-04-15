Beşiktaş, Göztepe maçına hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Beşiktaş, Göztepe maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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