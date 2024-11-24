Beşiktaş-Göztepe maçının İlk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş-Göztepe maçının İlk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de son 3 maçtır galibiyete hasret kalan Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçında 1 puan alabilen Siyah beyazlılar, 13'üncü haftada Göztepe'yi konuk ediyor.

Takımla çalışmalara başlayan İmmobile'nin kadroda olacağı maçta, Muçi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo

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